Ракетний удар по передмістю Харкова: правоохоронці показали наслідки атаки
Внаслідок ракетного удару РФ по передмістю Харкова 29 травня пошкоджене цивільне підприємство та автомобілі
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти вдарили по передмістю Харкова близько 18:30. Попередньо, для обстрілу загарбники використали дві ракети "Х-35".
"Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі. Пошкоджено приміщення та транспортні засоби", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 29 травня російські війська завдали ракетного удару по Харківщині.
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