Ему сообщили о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 7 лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В городе Самар Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему мужчине из-за незаконного хранения боеприпасов. Во время проведения обыска в его доме изъяли более тысячи патронов калибра 5,45 мм.

По факту возбуждено уголовное производство по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому инкриминируют приобретение, ношение и хранение боевых припасов без соответствующего разрешения. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Правоохранители обращаются к жителям региона с просьбой не хранить оружие и взрывоопасные предметы. Отмечают, что это может привести к несчастным случаям, травмированию или гибели людей. Владельцев опасных предметов призывают добровольно сдать их в ближайшее отделение полиции во избежание уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили "бизнесменов", пытавшихся продавать трофейное оружие.