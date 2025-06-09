Войска РФ ударили по Днепропетровщине: возник пожар, повреждены дома и автомобили
В ночь на 9 июня российские войска нанесли массированную атаку по Днепропетровской области с использованием ударных беспилотников, артиллерии и FPV-дронов
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов. Несмотря на успешную работу защитников неба, зафиксированы последствия падения обломков и попаданий.
Известно, что из-за вражеской атаки в Самаровском районе загорелось хозяйственное сооружение. Пожар был потушен.
На Никопольщине враг попал по Никополю, Марганецкой и Покровской общинах.
Кроме того, российская армия ударила по Маломихайловской общине Синельниковского района. Там повреждены транспортные средства и частные домовладения. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, за сутки из-за российских обстрелов пострадали четыре жителя Херсонщины.