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09 июня 2025, 08:58

Войска РФ ударили по Днепропетровщине: возник пожар, повреждены дома и автомобили

09 июня 2025, 08:58
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иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА
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В ночь на 9 июня российские войска нанесли массированную атаку по Днепропетровской области с использованием ударных беспилотников, артиллерии и FPV-дронов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов. Несмотря на успешную работу защитников неба, зафиксированы последствия падения обломков и попаданий.

Известно, что из-за вражеской атаки в Самаровском районе загорелось хозяйственное сооружение. Пожар был потушен.

На Никопольщине враг попал по Никополю, Марганецкой и Покровской общинах.

Кроме того, российская армия ударила по Маломихайловской общине Синельниковского района. Там повреждены транспортные средства и частные домовладения. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, за сутки из-за российских обстрелов пострадали четыре жителя Херсонщины.

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