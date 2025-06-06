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06 червня 2025, 21:30

Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 30 разів: пошкоджені будинки, загорілись пожежі

06 червня 2025, 21:30
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Фото: ОВА
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У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки російських ударів. Внаслідок атак ворога на території області були пожежі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, за добу росіяни атакували Дніпропетровщину понад 30 разів. По Нікопольському району росіяни били з артилерії та дронами. Зокрема, гучно було у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок атаки постраждав 50-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу.

Також повідомляється про пошкодження багатоповерхівки (там сталась пожежа), приватних будинків, мікроавтобуса та двох автомобілів.

По Новогригорівській громаді Синельниківського району ворог застосував FPV-дрон. Там зайнялась суха трава. Також росіяни атакували дронами Грушівську громаду.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни атакували ракетами та дронами Луцьк. Внаслідок обстрілу постраждала дев'ятиповерхівка. Згодом стало відомо, що будинок обвалився аж до підвалу. Наразі служби продовжують рятувальні роботи.

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