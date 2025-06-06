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06 июня 2025, 21:30

Россияне атаковали Днепропетровщину более 30 раз: повреждены дома, загорелись пожары

06 июня 2025, 21:30
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Фото: ОВА
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В Днепропетровской ОВАЕ рассказали о последствиях российских ударов. В результате атак врага на территории области были пожары

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, за сутки россияне атаковали Днепропетровщину более 30 раз. По Никопольскому району россияне избивали с артиллерии и дронами. В частности, было громко в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской общинах.

В результате атаки пострадал 50-летний мужчина. Он получил медицинскую помощь.

Также сообщается о повреждении многоэтажки (там произошел пожар), частных домов, микроавтобуса и двух автомобилей.

По Новогригоровской общине Синельниковского района враг применил FPV-дрон. Там загорелась сухая трава. Также россияне атаковали дронами Грушевскую общину.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне атаковали ракетами и дронами Луцк. В результате обстрела пострадала девятиэтажка. Впоследствии стало известно, что дом обрушился до подвала. В настоящее время службы продолжают спасательные работы.

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