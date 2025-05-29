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29 травня 2025, 18:33

Окупанти атакували Дніпропетровщину: є потерпілі, пошкоджена інфраструктура

29 травня 2025, 18:33
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фото: Сергій Лисак
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Протягом доби, 29 травня, окупаційні війська РФ атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками й артилерією. Також загарбники завдали ударів по Синельниківщині та Криворіжжі. Поранення дістали двоє осіб

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Окупанти завдавали удари по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Через ворожі обстріли пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівля, п’ятиповерхівка та два приватні будинки, будівля, що не експлуатувалася, шість авто та чотири парники.

"Постраждали дві людини — чоловік 25 років та 48-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно", — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, по Грушівській громаді на Криворіжжі та Межівській громаді на Синельниківщині ворог влучив безпілотниками. Там понівечені господарська споруда та лінія електропередач.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса на Запоріжжі. В населеному пункті повністю зруйновані п’ять та пошкоджені 50 приватних будинків.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського авіаудару КАБами по селу Верхня Терса Пологівського району зросла до двох. Поранення дістали троє мирних жителів.

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