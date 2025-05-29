Війська РФ вдарили по селищу під Херсоном: постраждали цивільні

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Загарбники атакували Комишани після 15:00.

"Контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми отримала 79-річна місцева жителька. Під час ворожого обстрілу потерпіла була в будинку", — йдеться в повідомленні.

Також через атаку РФ постраждав 64-річний чоловік. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали допомогу обом потерпілим на місці.

Нагадаємо, 29 травня російські війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонського району. Через ворожі обстріли загинув 27-річний місцевий мешканець.