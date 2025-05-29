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29 мая 2025, 18:33

Оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть раненые, повреждена инфраструктура

29 мая 2025, 18:33
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фото: Сергей Лысак
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В течение суток, 29 мая, оккупационные войска РФ атаковали Никопольщину на Днепропетровщине беспилотниками и артиллерией. Также захватчики нанесли удары по Синельниковщине и Криворожью. Ранения получили два человека

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты наносили удары по Никополю, Марганецкой, Покровской и Красногригоревской общинам. Из-за вражеских обстрелов повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, админздание, пятиэтажка и два частных дома, не эксплуатировавшееся здание, шесть авто и четыре парника.

"Пострадали два человека - мужчина 25 лет и 48-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, по Грушевской общине на Криворожье и Межевской общине на Синельниковщине враг попал беспилотниками. Там изуродованы хозяйственная постройка и линия электропередач.

Напомним, сегодня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса на Запорожье. В населенном пункте полностью разрушены пять и повреждены 50 частных домов.

Позже стало известно, что количество погибших в результате российского авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района возросло до двух. Ранения получили трое мирных жителей.

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