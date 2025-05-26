На Дніпропетровщині внаслідок пожежі постраждали чотири людини, з них дві дитини
Пожежа сталася вночі 26 травня в селищі Васильківка Синельниківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На вулиці Історичній горів житловий будинок та будівля літньої кухні на загальній площі 40 кв. метрів.
На пожежі отримали травми четверо жителів – два чоловіки та двоє дітей. Їх госпіталізували.
Вогнеборці ліквідували займання. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 24 травня на Буковині внаслідок пожежі в будинку загинув чоловік.
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