фото: ДСНС

ДТП сталася 23 травня близько 22:40 у Саксаганському районі міста Кривий Ріг

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На вулиці 80-ї десантно-штурмової бригади автомобіль Mazda 6 врізався в дерево. Постраждали шестеро людей, двох затисло в салоні легковика.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з понівеченої автівки 25-річну дівчину та 7-річну дитину.

Врятованих передали працівникам "швидкої" для подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, на Одещині водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув.