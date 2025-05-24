На Дніпропетровщині Mazda врізалась у дерево: шестеро постраждалих, серед них – дитина
ДТП сталася 23 травня близько 22:40 у Саксаганському районі міста Кривий Ріг
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці 80-ї десантно-штурмової бригади автомобіль Mazda 6 врізався в дерево. Постраждали шестеро людей, двох затисло в салоні легковика.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з понівеченої автівки 25-річну дівчину та 7-річну дитину.
Врятованих передали працівникам "швидкої" для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, на Одещині водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув.
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