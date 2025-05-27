В Днепропетровской области правоохранители разоблачили подпольное производство горючего

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В Кривом Роге правоохранители разоблачили подпольное производство бензина и дизельного горючего, действовавшее на базе арендованного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на enkorr.

По данным следствия, злоумышленники производили бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо с использованием технических спиртов и сомнительных присадок. Сырье и прекурсоры завозили на территорию завода, где происходило нелегальное производство. Изготовленное горючее реализовывали через сеть подконтрольных АЗС в Днепропетровской и соседних областях, а также снабжали предпринимателей.

Во время обысков изъято более 140 тонн нефтепродуктов, оцененных более чем в 4 млн грн.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина облил знакомого горючим и поджег.