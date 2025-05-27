фото: ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атаки в Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

На Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

По Нікопольщині окупанти застосовували FPV-дрони, артилерію, скидали боєприпаси з безпілотника. Від атак потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені машина "швидкої" та легковик.

На фото – Самарівський і Нікопольський райони.

Нагадаємо, впродовж 26 травня російські війська вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами. Окупанти атакували три райони області. Пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.