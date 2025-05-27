В Днепре будут судить экс-руководительницу МСЭК, которая не задекларировала имущества более чем на 3 млн грн

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшей главы Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии, которая внесла недостоверные сведения в декларацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, во время декларирования доходов за 2023 год должностная лицо не указала квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу. Кроме того, она не указала доход мужа и его активы на банковских счетах.

Установлено также, что сведения о собственных активах обвиняемой не соответствуют действительности.

Общая стоимость незадекларированного имущества и средств превышает 3,2 млн. гривен.

Чиновнице грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре судья насмерть сбил человека.