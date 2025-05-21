У Дніпрі поліцейські викрили нелегальний гральний заклад

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили, що у підвальному приміщенні в Амур-Нижньодніпровському районі міста функціонує нелегальний гральний заклад.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 8 системних блоків, 11 моніторів, компʼютерне обладнання та комплектуючі, за допомогою яких нелегально надавалися послуги в сфері грального бізнесу, а також мобільні телефони та гроші, ймовірно, здобуті незаконним шляхом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).

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