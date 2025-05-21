У жителя Дніпропетровщини знайшли пістолет, 5 гранат та понад 300 патронів
Правоохоронці Нікопольщини викрили місцевого мешканця на зберіганні зброї та боєприпасів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що 35-річний чоловік незаконно зберігає зброю та боєприпаси. За місцем проживання чоловіка провели обшук, де знайшли пістолет, 5 гранат та понад 300 патронів різного калібру.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).
Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка за замах на вбивство.
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: є руйнуванняВсі новини »
20 травня 2025, 19:10Житель Дніпропетровщини може сісти за ґрати за те, що знайшов чужу банківську картку та витратив кошти
19 травня 2025, 16:42На Дніпропетровщині поліція розшукує свідків смертельної ДТП
19 травня 2025, 12:15
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Удар по Сумах: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу
21 травня 2025, 11:15В Одесі поліцейські викрили майстра-афериста, який виманив у людей понад 25 тис. грн
21 травня 2025, 11:10На Буковині прикордонники за допомогою фотопастки затримали порушників, які намагались втекти до Румунії
21 травня 2025, 10:59Спалах гепатиту А в Києві: фахівці виявили ймовірну причину
21 травня 2025, 10:51Росіяни скинули вибухівку на селище під Херсоном: поранені 5 цивільних
21 травня 2025, 10:50В Одесі 62-річна жінка вдарила ножем знайомого свого сина
21 травня 2025, 10:46ДБР затримало військового з Києва, який за 50 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон
21 травня 2025, 10:34За минулу добу на дорогах Львівщини сталось майже 50 ДТП
21 травня 2025, 10:25Комбат 47-ї бригади пояснив, чому публічно розкритикував військове командування ЗСУ
21 травня 2025, 10:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна