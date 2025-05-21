У жителя Дніпропетровщини знайшли пістолет, 5 гранат та понад 300 патронів

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Правоохоронці Нікопольщини викрили місцевого мешканця на зберіганні зброї та боєприпасів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що 35-річний чоловік незаконно зберігає зброю та боєприпаси. За місцем проживання чоловіка провели обшук, де знайшли пістолет, 5 гранат та понад 300 патронів різного калібру.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка за замах на вбивство.