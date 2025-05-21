В Днепре полицейские разоблачили нелегальное игорное заведение

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Полицейские установили, что в подвальном помещении в Амур-Нижнеднепровском районе города функционирует нелегальное игровое заведение.

Во время обыска стражи порядка изъяли 8 системных блоков, 11 мониторов, компьютерное оборудование и комплектующие, с помощью которых нелегально предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса, а также мобильные телефоны и деньги, вероятно, добыты незаконным путем.

По данному факту возбуждено уголовное производство, открытое по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Напомним, в Днепре аферист обманул женщину на автомобилях для ВСУ.