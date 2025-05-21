В Днепре полицейские разоблачили нелегальное игорное заведение
Полицейские Днепра разоблачили незаконное игорное заведение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.
Полицейские установили, что в подвальном помещении в Амур-Нижнеднепровском районе города функционирует нелегальное игровое заведение.
Во время обыска стражи порядка изъяли 8 системных блоков, 11 мониторов, компьютерное оборудование и комплектующие, с помощью которых нелегально предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса, а также мобильные телефоны и деньги, вероятно, добыты незаконным путем.
По данному факту возбуждено уголовное производство, открытое по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).
Напомним, в Днепре аферист обманул женщину на автомобилях для ВСУ.