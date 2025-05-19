В Днепропетровской области зенитчики сбили 5 российских беспилотников

фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 5 БпЛА", - говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что враг продолжал террор Никопольщины. Оккупанты применяли FPV-дроны по Мировской и Марганецкой общинам. К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, из-за вчерашней атаки на Грушевскую общину Криворожского района повреждены семь частных домов, два автомобиля, мотоблок и мопед. Также изуродованы линия электропередач и газопровод.

Напомним, вечером 18 мая российская армия атаковала из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате обстрелов погибла пенсионерка, ранены трое горожан.