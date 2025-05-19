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19 мая 2025, 07:43

В Днепропетровской области зенитчики сбили 5 российских беспилотников

19 мая 2025, 07:43
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фото: Сергей Лысак
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Сегодня ночью российские войска атаковали Днепропетровщину ударными дронами. ПВО сбивала вражеские цели

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 5 БпЛА", - говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что враг продолжал террор Никопольщины. Оккупанты применяли FPV-дроны по Мировской и Марганецкой общинам. К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, из-за вчерашней атаки на Грушевскую общину Криворожского района повреждены семь частных домов, два автомобиля, мотоблок и мопед. Также изуродованы линия электропередач и газопровод.

Напомним, вечером 18 мая российская армия атаковала из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате обстрелов погибла пенсионерка, ранены трое горожан.

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война обстрелы оккупанты Днепропетровская область дрон БПЛА ПВО Лысак Сергей Петрович Никопольщина
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