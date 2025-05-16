Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и дронов

фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Армия РФ в течение дня, 16 мая, нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, дронами и артиллерийским огнем захватчики атаковали сам Никополь, а также населенные пункты Марганецкой, Мировской и Покровской общин.

В результате удара с реактивных систем залпового огня, совершенного российскими военными по Никополю этой ночью, изуродована, в частности, и больница. Зафиксировано повреждение уже семи домов и десяти автомобилей.

Среди населения никто не пострадал.

Напомним, в Днепропетровской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми.