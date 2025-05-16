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У Туреччині розпочались переговори між українською та російською делегаціями. При цьому росіяни незадовго до зустрічі почали вимагати переговорів тет-а-тет, без міжнародних партнерів

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Росіяни вимагали переговорів з Україною без присутності Туреччини та США. Про це журналістам розповів неназваний український дипломат. Ця вимога у росіян, за його словами, з'явилась в останню мить.

"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, поки росіяни висувають вимоги, умови", - каже співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, що 15 травня в Туреччині очікувалась зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна. Проте останній не прилетів до Стамбулу. Український президент публічно заявив, що на переговорах 16 травня тоді він не буде присутній. При цьому він зазначив, що відправив українську делегацію на чолі з міністром оборони Умєровим на переговори з росіянами виключно з поваги до президентів Туреччини та США.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер розкритикував рішення Путіна не з'явитися. Він наголосив, що Україна вже давно погодилась на 30-денне припинення вогню, а саме Путін стоїть на заваді миру.