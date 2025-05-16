14:16  16 травня
На Рівненщині голову громади затримали на хабарі у 7500 доларів
12:45  16 травня
На Полтавщині вантажівка на смерть збила пішохода
04:10  16 травня
Трагедія на Буковині: з колодязя дістали тіло людини
UA | RU
UA | RU
16 травня 2025, 14:10

Висувають вимоги: в Туреччині розпочались переговори України та РФ

16 травня 2025, 14:10
Читайте также на русском языке
Фото: скрін
Читайте также
на русском языке

У Туреччині розпочались переговори між українською та російською делегаціями. При цьому росіяни незадовго до зустрічі почали вимагати переговорів тет-а-тет, без міжнародних партнерів

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Росіяни вимагали переговорів з Україною без присутності Туреччини та США. Про це журналістам розповів неназваний український дипломат. Ця вимога у росіян, за його словами, з'явилась в останню мить.

"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, поки росіяни висувають вимоги, умови", - каже співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, що 15 травня в Туреччині очікувалась зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна. Проте останній не прилетів до Стамбулу. Український президент публічно заявив, що на переговорах 16 травня тоді він не буде присутній. При цьому він зазначив, що відправив українську делегацію на чолі з міністром оборони Умєровим на переговори з росіянами виключно з поваги до президентів Туреччини та США.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер розкритикував рішення Путіна не з'явитися. Він наголосив, що Україна вже давно погодилась на 30-денне припинення вогню, а саме Путін стоїть на заваді миру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна перемовини
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
На вихідних Україну накриють дощі: прогноз Укргідрометцентру
16 травня 2025, 16:12
На Сумщині прикордонники знищили ворожий квадроцикл та укриття росіян
16 травня 2025, 15:51
СНІД в Україні: у МОЗ розповіли, скільки нових випадків виявили з початку року
16 травня 2025, 15:41
На Київщині чоловік напав з ножем на знайомих: що йому загрожує
16 травня 2025, 15:35
На Прикарпатті ДБР затримало високопосадовця, який торгував секретною інформацією
16 травня 2025, 15:21
Три з половиною роки за ґратами проведе колаборант, затриманий після звільнення Харківщини
16 травня 2025, 15:13
В Україні створюють 9 макрорегіонів: які області об'єднають
16 травня 2025, 14:59
На Рівненщині голову громади затримали на хабарі у 7500 доларів
16 травня 2025, 14:16
В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників
16 травня 2025, 13:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »