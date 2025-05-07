Вдарив у живіт і втік: на Дніпропетровщині чоловік поранив перехожого ножем

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У Кам'янському на Дніпропетровщині перед судом постане 36-річний чоловік, який під час конфлікту тяжко поранив ножем перехожого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 9 березня біля одного з місцевих кафе.

Між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. У ході сутички один з учасників дістав ніж і вдарив ним опонента в живіт.

Постраждалого — 35-річного місцевого жителя — госпіталізували до лікарні з тяжкими травмами.

Після скоєного нападник втік із місця події. Поліцейські оперативно встановили його особу та затримали. Ним виявився 36-річний мешканець Кам'янського.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Дніпропетровщини судили за те, що він вдарив свою колишню співмешканку. Це сталось, коли вони зустрілись на зупинці громадського транспорту.