Ночь без тревог, утро с дроном: россияне снова атаковали Никопольщину

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На Днепропетровщине ночь и с 9 на 10 мая прошла без вражеских обстрелов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В то же время, по его словам, в субботу утром, 10 мая, российские войска снова атаковали Никопольщину.

В частности оккупанты применили FPV-дрон по территории Марганецкого общества.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 10 мая во время объявленного так называемого перемирия россияне атаковали беспилотником мирного жителя Херсона. Мужчина погиб.