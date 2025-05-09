Росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину дронами: в ОВА розповіли про наслідки
Росіяни 9 травня завдали удари по Дніпропетровщині. Ворог атакував область дронами
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, 9 травня російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину. Дронами росіяни били по Нікополю, а також Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, 7 травня російські військові атакували селище Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині з "Іскандеру". На щастя, люди не постраждали. Повідомлялось про пошкоджені приватні будинки.
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