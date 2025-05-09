Фото: ОВА

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 9 травня російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину. Дронами росіяни били по Нікополю, а також Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, 7 травня російські військові атакували селище Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині з "Іскандеру". На щастя, люди не постраждали. Повідомлялось про пошкоджені приватні будинки.