Изуродованные жилые дома: россияне обстреляли Днепропетровщину артиллерией и дронами
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Дронами и артиллерией они били по жилым домам и предприятию
Об этом сообщил главе ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , 8 мая российские оккупанты несколько раз атаковали Никопольщину. В частности, райцентр, Марганецкую и Мировскую общины. Враг наносил удары артиллерией и дронами. К счастью, люди не пострадали.
"Истерзанные промышленное предприятие, 4 частных дома и хозяйственное сооружение", - рассказал Сергей Лысак.
Напомним, 8 мая в селе Приморское Запорожской области россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю. В результате атаки врага погибла женщина.
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