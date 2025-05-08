Фото: ОВА

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Дронами и артиллерией они били по жилым домам и предприятию

Об этом сообщил главе ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , 8 мая российские оккупанты несколько раз атаковали Никопольщину. В частности, райцентр, Марганецкую и Мировскую общины. Враг наносил удары артиллерией и дронами. К счастью, люди не пострадали.

"Истерзанные промышленное предприятие, 4 частных дома и хозяйственное сооружение", - рассказал Сергей Лысак.

Напомним, 8 мая в селе Приморское Запорожской области россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю. В результате атаки врага погибла женщина.