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У Марганці на Дніпропетровщині зростає кількість постраждалих внаслідок атаки російського FPV-дрона по автобусу

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"До 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець. Наразі відомо про 9 загиблих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у Марганці росіяни атакували дроном-камікадзе автобус, який віз людей на роботу. Раніше повідомлялося про 42 поранених.