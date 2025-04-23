Удар по автобусу в Марганці: кількість постраждалих продовжує зростати
У Марганці на Дніпропетровщині зростає кількість постраждалих внаслідок атаки російського FPV-дрона по автобусу
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
"До 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець. Наразі відомо про 9 загиблих", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці у Марганці росіяни атакували дроном-камікадзе автобус, який віз людей на роботу. Раніше повідомлялося про 42 поранених.
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