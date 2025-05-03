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В Днепропетровской области взорвалась часть FPV-дрона. Известно, что опасный предмет на дом принесли дети

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, на Днепропетровщине дети принесли домой часть от FPV-дрона. Мужчина взял ее в руки и взорвалась. В результате этого 57-летнего мужчину и 22-летнюю женщину госпитализировали с ранениями.

"В очередной раз подчеркиваю, будьте осторожны сами, объясните правила безопасности детям. Не трогайте подозрительные предметы, - говорит председатель ОВА.

Напомним, ранее в Закарпатье погиб мужчина, а также пострадал его друг. Это произошло, когда внезапно взорвалась граната во время застолья. Правоохранители начали расследование.