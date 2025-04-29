У Нікополі окупанти двічі атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу
Вранці 29 квітня окупанти вдарили по рятувальниках у Нікополі, коли ті гасили пожежу, спричинену попереднім ворожим обстрілом
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу у приватному будинку виникла пожежа. Під час її ліквідації окупанти повторно атакували надзвичайників. Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.
Згодом загарбники ще раз вдарили по бійцях ДСНС: понівечений ще один пожежно-рятувальний автомобіль.
На щастя, серед особового складу постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці 29 квітня росіяни обстріляли Нікополь з артилерії. Отримала поранення 47-річна жінка.
Вночі у Самарівському районі Дніпропетровщини ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Загинула 12-річна дівчинка, з під завалів дістали її 6-річну сестру. Також постраждали їхні батьки.