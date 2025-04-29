Россияне атаковали Никопольщину FPV-дронами: ранены 4 человека

фото: Сергей Лысак

В течение суток россияне атаковали Никопольщину на Днепропетровщине дронами-камикадзе. Из-за вражеских обстрелов ранены мирные жители

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Днем оккупанты били по Никополю и Мировской общине. На территории коммунального предприятия и в частном доме произошли возгорания. Также повреждена пожарная машина.

"Пострадали четыре человека. Это мужчины 41, 51 и 81 лет. Но 76-летняя женщина. Людям оказали медицинскую помощь. Они приходят в себя дома", — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ атаковала дроном Новопавловскую общину Синельниковского района. Там изуродованы дом и хозяйственная постройка.

По уточненным данным, из-за утреннего удара КАБами по Великомихайловской общине ранена 48-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении. Разрушен частный дом, еще 12 – побиты, повреждена линия электропередач. Уничтожены также два автомобиля, еще один — разбит.

Напомним, утром 29 апреля россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Получила ранения 47-летняя женщина.

Ночью в Самаровском районе Днепропетровской области вражеский БпЛА попал в жилой дом. Погибла 12-летняя девочка, из-под завалов достали ее 6-летнюю сестру. Также пострадали родители.