фото: ГСЧС

Утром 29 апреля оккупанты ударили по спасателям в Никополе, когда те тушили пожар, вызванный предыдущим вражеским обстрелом

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела в частном доме возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты повторно атаковали чрезвычайников. Повреждение получил пожарно-спасательный автомобиль.

Впоследствии захватчики еще раз ударили по бойцам ГСЧС: поврежден еще один пожарно-спасательный автомобиль.

К счастью, среди личного состава пострадавших нет.

Напомним, утром 29 апреля россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Получила ранение 47-летняя женщина.

Ночью в Самаровском районе Днепропетровской области вражеский БпЛА попал в жилой дом. Погибла 12-летняя девочка, из-под завалов достали ее 6-летнюю сестру. Также пострадали их родители.