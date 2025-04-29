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29 апреля 2025, 11:06

В Никополе оккупанты дважды атаковали спасателей, которые тушили пожар после обстрела

29 апреля 2025, 11:06
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фото: ГСЧС
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Утром 29 апреля оккупанты ударили по спасателям в Никополе, когда те тушили пожар, вызванный предыдущим вражеским обстрелом

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела в частном доме возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты повторно атаковали чрезвычайников. Повреждение получил пожарно-спасательный автомобиль.

Впоследствии захватчики еще раз ударили по бойцам ГСЧС: поврежден еще один пожарно-спасательный автомобиль.

К счастью, среди личного состава пострадавших нет.

Напомним, утром 29 апреля россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Получила ранение 47-летняя женщина.

Ночью в Самаровском районе Днепропетровской области вражеский БпЛА попал в жилой дом. Погибла 12-летняя девочка, из-под завалов достали ее 6-летнюю сестру. Также пострадали их родители.

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