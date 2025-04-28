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28 квітня 2025, 17:37

У Дніпрі засудили чоловіка та жінку, які готували теракт на замовлення росіян

28 квітня 2025, 17:37
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі суд виніс вирок двом агентам РФ. Відомо, що зловмисники за грошову винагороду готувались зробити вибух на залізниці

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Терористам, які планували теракт на залізниці в Дніпрі, винесли вирок. Суд приговорив їх до 7 та 8 років ув'язнення.

За даними правоохоронців, 24-річна жінка та 36 річний чоловік на замовлення російських агентів погодились вчинити теракт. З російським куратором вони спілкувались онлайн. Зловмисники купили всі необхідні компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Ціллю були цистерни з пальним, розташовані на залізничних коліях поблизу одного із заводів у Дніпрі. За виконання "завдання" росіяни обіцяли 3 тисячі доларів.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.

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