Фото: Нацполиция

В Днепре суд вынес приговор двум агентам РФ. Известно, что злоумышленники за денежное вознаграждение готовились произвести взрыв на железной дороге.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Террористам, планировавшим теракт на железной дороге в Днепре, вынесли приговор. Суд приговорил их к 7 и 8 годам заключения.

По данным правоохранителей, 24-летняя женщина и 36-летний мужчина по заказу российских агентов согласились совершить теракт. С российским куратором они общались онлайн.

Целью были цистерны с горючим, расположенные на железнодорожных путях вблизи одного из заводов в Днепре. За выполнение "задания" россияне обещали 3 тысячи долларов.

Напомним, ранее в Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта. Фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Известно, что к теракту они готовились раньше времени: приехали в Винницу и арендовали квартиру за деньги российской спецслужбы.