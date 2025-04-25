Трагічна статистика: відомо, скільки дітей в Україні загинуло через війну
В Україні внаслідок збройної агресії РФ загинули 622 дитини
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Так, станом на ранок 25 квітня 2025 року, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України постраждало понад 2546 дітей. Із них 622 дитини загинули.
Ще понад 1924 — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані оприлюднили ювенальні прокурори.
Найбільше дітей постраждало в таких областях:
- Донецька — 640;
- Харківська — 490;
- Дніпропетровська — 235;
- Херсонська — 208;
- Запорізька — 177;
- Київська — 136;
- Сумська — 134;
- Миколаївська — 118.
Нагадаємо, 24 квітня внаслідок обстрілу Києва загинув 17-річний хлопець. Ще 10 дітей постраждали: п'ять хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років і п'ять дівчаток віком 14, 15 та 17 років.
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