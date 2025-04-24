13:30  24 квітня
У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
12:52  24 квітня
У Луцьку двоє чоловіків із ножами напали на перехожого
06:10  24 квітня
На Київщині жінка до смерті забила немовля стільцем
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2025, 19:23

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

24 квітня 2025, 19:23
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти вчергове атакували Дніпропетровську область. В ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, два райони області 24 квітня були атаковані російськими військами. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька і Покровська громади. Туди росіяни вдарили дронами-камікадзе, а також були атаки з артилерії.

Внаслідок атаки постраждали чоловіки віком 42 та 60 років. Крім того, пошкоджені приватний будинок і комунальне підприємство.

Росіяни також атакували Синельниківщину - Межівській, Новопавлівській та Слов’янській громадах. Удари були КАБами та безпілотниками. Внаслідок атаки, на щастя, люди не постраждали. Відомо про пошкоджену інфраструктуру й фермерське господарство.

Також нагадаємо, що 23 квітня росіяни атакували Сумщину. Внаслідок атаки пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл
Удар по Нікополю: в поліції показали наслідки
23 квітня 2025, 22:35
У Херсоні внаслідок російської атаки загорілась багатоповерхівка
23 квітня 2025, 21:46
Удар по Слов'янську: внаслідок атаки росіян загинув чоловік
23 квітня 2025, 15:57
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Знущання обирали підписники: киянин показував у Telegram, як він катує кошеня
24 квітня 2025, 19:47
Під Херсоном росіяни обстріляли подвірʼя житлового будинку та вбили жінку
24 квітня 2025, 19:40
Війська РФ вдарили по вокзалу в Краматорську: є пошкодження
24 квітня 2025, 19:00
У Харкові чоловік випав з вікна квартири 11 поверху
24 квітня 2025, 18:45
У центрі Запоріжжя 3-річна дитина впала у відкритий каналізаційний люк
24 квітня 2025, 18:30
12 жертв і 90 постраждалих: кількість загиблих у Києві знову зросла
24 квітня 2025, 17:50
Смерть в Київському СІЗО: правоохоронці підозрюють інспекторів, медиків та ув'язнених
24 квітня 2025, 17:47
Окупанти б'ють по автівках: у Херсоні через активність російських БпЛА вимкнули світлофори
24 квітня 2025, 17:35
Ракетна атака на Київ: рятувальники деблокували тіло 10 загиблого
24 квітня 2025, 17:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »