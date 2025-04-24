Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією
Російські окупанти вчергове атакували Дніпропетровську область. В ОВА розповіли про наслідки
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, два райони області 24 квітня були атаковані російськими військами. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька і Покровська громади. Туди росіяни вдарили дронами-камікадзе, а також були атаки з артилерії.
Внаслідок атаки постраждали чоловіки віком 42 та 60 років. Крім того, пошкоджені приватний будинок і комунальне підприємство.
Росіяни також атакували Синельниківщину - Межівській, Новопавлівській та Слов’янській громадах. Удари були КАБами та безпілотниками. Внаслідок атаки, на щастя, люди не постраждали. Відомо про пошкоджену інфраструктуру й фермерське господарство.
Також нагадаємо, що 23 квітня росіяни атакували Сумщину. Внаслідок атаки пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.