Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, два райони області 24 квітня були атаковані російськими військами. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька і Покровська громади. Туди росіяни вдарили дронами-камікадзе, а також були атаки з артилерії.

Внаслідок атаки постраждали чоловіки віком 42 та 60 років. Крім того, пошкоджені приватний будинок і комунальне підприємство.

Росіяни також атакували Синельниківщину - Межівській, Новопавлівській та Слов’янській громадах. Удари були КАБами та безпілотниками. Внаслідок атаки, на щастя, люди не постраждали. Відомо про пошкоджену інфраструктуру й фермерське господарство.

Також нагадаємо, що 23 квітня росіяни атакували Сумщину. Внаслідок атаки пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.