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23 квітня 2025, 22:35

Удар по Нікополю: в поліції показали наслідки

23 квітня 2025, 22:35
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Фото: Нацполіція
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Російський дрон влучив по будинку, в якому була жінка з двома маленькими доньками. Правоохоронці збирають речові докази російського злочину

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

23 квітня російські війська атакували дроном Нікополь. Внаслідок удару постраждала жінка з двома дітьми. Зараз правоохоронці збирають речові докази на місці атаки.

Російський дрон вдарив у дах будинку, в якому знаходилась 23-річна жінка та її двоє дітей (дівчата віком один та три роки). Внаслідок атаки діти отримали акубаротравми.

Постраждалим надали медичну допомогу. Внаслідок атаки в будівлі потрощені дах, стеля та стіни, вибиті вікна, понівечені двері та фасади.

Нагадаємо, що також 23 квітня росіяни атакували Марганець. Дроном вони вдарили по автобусу, який віз людей на роботу. Внаслідок атаки постраждали 54 людей.

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