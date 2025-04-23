Фото: ДСНС

У Херсоні рятувальники гасили пожежу в багатоповерхівці після атаки окупантів. У ДСНС показали кадри з місця інциденту

Про це повідомили в ДСНС України, передає RegioNews.

23 квітня російські окупанти вчергове атакували Херсон з артилерії. Внаслідок удару виникла пожежа в багатоповерховому будинку.

Вогнеборці врятували з квартири літню жінку, яка отримала поранення під час ворожого удару. Рятувальники змогли вчасно ліквідувати пожежу і запобігти поширенню вогню.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів постраждали два чоловіки 65 та 85 років. Також повідомлялось про пошкоджені приватні будинки.