У Херсоні внаслідок російської атаки загорілась багатоповерхівка
У Херсоні рятувальники гасили пожежу в багатоповерхівці після атаки окупантів. У ДСНС показали кадри з місця інциденту
Про це повідомили в ДСНС України, передає RegioNews.
23 квітня російські окупанти вчергове атакували Херсон з артилерії. Внаслідок удару виникла пожежа в багатоповерховому будинку.
Вогнеборці врятували з квартири літню жінку, яка отримала поранення під час ворожого удару. Рятувальники змогли вчасно ліквідувати пожежу і запобігти поширенню вогню.
Нагадаємо, раніше російські війська атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів постраждали два чоловіки 65 та 85 років. Також повідомлялось про пошкоджені приватні будинки.
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