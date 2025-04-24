Фото: ОВА

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, два района области 24 апреля были атакованы российскими войсками. В Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая и Покровская общины. Туда россияне ударили дронами-камикадзе, а также были атаки по артиллерии.

В результате атаки пострадали мужчины в возрасте 42 и 60 лет. Кроме того, повреждены частный дом и коммунальное предприятие.

Россияне также атаковали Синельниковщину – Межевской, Новопавловской и Славянской общинах. Удары были УАБ и беспилотниками. В результате атаки, к счастью, люди не пострадали. Известно о поврежденной инфраструктуре и фермерском хозяйстве.

Также напомним, что 23 апреля россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.