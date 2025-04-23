Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині
Армія РФ завдала ракетного удару по території Коровинської громади у Роменському районі Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури
Про це повідомила в Телеграмі Сумська ОВА, передає RegioNews.
"Сьогодні, 23 квітня, близько 15:30 ворог завдав ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району... Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Наслідки ракетного удару уточнюються.
Нагадаємо, в Сумській області піротехніки знищили пʼять знайдених боєприпасів.
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