Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині

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Армія РФ завдала ракетного удару по території Коровинської громади у Роменському районі Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури

Про це повідомила в Телеграмі Сумська ОВА, передає RegioNews.

"Сьогодні, 23 квітня, близько 15:30 ворог завдав ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району... Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Нагадаємо, в Сумській області піротехніки знищили пʼять знайдених боєприпасів.