Фото: МВА

У міській владі повідомили, що один з поранених внаслідок ворожої атаки, на жаль, помер. Лікарні боролись за його життя

Про це повідомляє МВА, передає RegioNews.

Повідомляється, що 72-річного чоловіка було госпіталізовано внаслідок удару по Слов'янську. Лікарі боролись за його життя, але, на жаль, врятувати його вже не вдалось. Міська влада висловила співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, що 23 квітня близько 10 години росіяни вдарили по Слов'янську. Тоді очільник Слов'янської МВА повідомляв про двох поранених, один з яких був у тяжкому стані. Внаслідок атаки ворога пошкоджені та зруйновані приватні будинки.

Також 23 квітня росіяни атакували селища в Запорізькій області. Повідомлялось про пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих.