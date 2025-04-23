В Марганце россияне атаковали БпЛА автобус, который вез людей на работу: 9 погибших, 30 раненых
Сегодня утром, 23 апреля, россияне атаковали дроном-камикадзе Марганец в Днепропетровской области. В результате обстрела погибли девять человек, еще 30 мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По имеющимся данным, в Марганце россияне атаковали автобус с работниками предприятия, направлявшимися на работу.
"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на данный момент, их 30", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, из-за ночных обстрелов Днепропетровщины пострадали два человека.
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