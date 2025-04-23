фото: Сергей Лысак

Сегодня утром, 23 апреля, россияне атаковали дроном-камикадзе Марганец в Днепропетровской области. В результате обстрела погибли девять человек, еще 30 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, в Марганце россияне атаковали автобус с работниками предприятия, направлявшимися на работу.

"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на данный момент, их 30", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, из-за ночных обстрелов Днепропетровщины пострадали два человека.