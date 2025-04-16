Проломив череп битою: у Києві мешканець Житомира до смерті забив знайомого

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У столиці поліцейські затримали жителя Житомира, якого підозрюють у смертельному побитті знайомого. Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, трагедія сталася у квартирі багатоповерхового будинку в Подільському районі столиці. Правоохоронців викликали сусіди, які виявили 45-річного киянина без свідомості та з ознаками побиття.

Виявилося, що напередодні чоловік запросив у гості знайомого. Між ними під час застілля виникла суперечка, яка переросла у бійку. Гість звинуватив господаря в нібито боргу, схопив дерев’яну биту й жорстоко побив власника квартири.

"У результаті, останнього було госпіталізовано до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, внутнішньомозковим крововиливом, численними забоями голови, від яких чоловік за декілька днів помер", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний житель Житомира, який уже мав судимості за інші злочини. Правоохоронці провели обшук, вилучили знаряддя злочину — дерев’яну биту — та затримали чоловіка.

Йому вже оголосили про підозру. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину.

Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у жорстокому вбивстві військового в Умані.