Иллюстративное фото

На Днепропетровщине вынесли приговор мужчине, убившему своего товарища. Это произошло, когда они начали ссориться во время застолья

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепропетровской области вынесли приговор мужчине за убийство знакомого В результате избиения 40-летний мужчина скончался. Нападавшего приговорили к 10 годам за решеткой.

Сам инцидент произошел в феврале 2023 года. Тогда фигурант пришел к знакомому в гости в Подгородном. Впоследствии между ними произошел конфликт. Фигурант в ходе ссоры сначала избил потерпевшего, а затем нанес несколько ударов кухонным ножом, и скрылся.

Впоследствии правоохранители его разыскали и задержали. Убийцей оказался 48-летний мужчина. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.

Напомним, ранее во Львовской области женщина убила мужа во время ссоры. Это произошло во время застолья. Они конфликтовали и она ударила его в участок груди, что привело к острой внутренней кровопотере и смерти потерпевшего.