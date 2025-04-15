У Миколаєві вантажівка на смерть переїхала велосипедиста
Смертельна аварія сталася ввечері 13 квітня на вулиці Космонавтів у Миколаєві. Водій електровелосипеда помер на місці ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.
За даними слідства, близько 17:40 неподалік автозаправної станції зіткнулись електровелисипед та вантажівка MAN із напіпричепом.
"Внаслідок автопригоди 67-річний велосипедист помер на місці події", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водію вантажівки загрожує до восьми років ув’язнення. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, на Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця аварії.
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