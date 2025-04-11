Росіяни атаквали Дніпропетровщину дронами: є постраждалий
Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок удару є пошкоджені будинки
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, 11 квітня від ударів російської армії потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська громади. Також півтора десятки разів росіяни цілили дронами-камікадзе.
Внаслідок атаки постраждав 39-річний чоловік. Також пошкоджені 13 легковиків, 2 автобуси, адмінбудівлі.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували безпілотниками Миколаїв. Внаслідок атаки поранено 10 осіб. Зокрема, пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля.
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