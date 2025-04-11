19:44  11 квітня
У Житомирі уперше пересадили серце
20:59  11 квітня
У "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛК
21:27  11 квітня
Принц Гаррі зустрівся із українською парамедикинею Тайрою
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2025, 21:15

Росіяни атаквали Дніпропетровщину дронами: є постраждалий

11 квітня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок удару є пошкоджені будинки

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 11 квітня від ударів російської армії потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська громади. Також півтора десятки разів росіяни цілили дронами-камікадзе.

Внаслідок атаки постраждав 39-річний чоловік. Також пошкоджені 13 легковиків, 2 автобуси, адмінбудівлі.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували безпілотниками Миколаїв. Внаслідок атаки поранено 10 осіб. Зокрема, пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл
Не маємо права забувати злочини РФ: Зеленський вшанував пам'ять загблих у Кривому Розі
11 квітня 2025, 19:50
Удар балістикою по Дніпру: показали фото з наслідками
10 квітня 2025, 18:12
На Харківщині російський дрон атакував поліцейських
07 квітня 2025, 20:35
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
На Житомирщині люди кинули у сміттєвий бак керівника лікарні
11 квітня 2025, 21:59
Хоч хтось радіє: рятувальники повеселили українців кумедною реакцією на сніг навесні
11 квітня 2025, 21:45
Принц Гаррі зустрівся із українською парамедикинею Тайрою
11 квітня 2025, 21:27
У "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛК
11 квітня 2025, 20:59
На Буковині хлопця, який побив жінку до смерті, відправили за ґрати
11 квітня 2025, 20:45
У Києві викрили схему для ухилянтів: організовували "подорожі" за 15 тисяч доларів
11 квітня 2025, 20:25
Не маємо права забувати злочини РФ: Зеленський вшанував пам'ять загблих у Кривому Розі
11 квітня 2025, 19:50
У Житомирі уперше пересадили серце
11 квітня 2025, 19:44
У Кривому Розі затримали 19-річного наркодилера: зберігав канабіс на 200 тис. грн
11 квітня 2025, 19:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »