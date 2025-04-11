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11 апреля 2025, 21:15

Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: есть пострадавший

11 апреля 2025, 21:15
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Фото: ОВА
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Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате удара есть поврежденные дома

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, 11 апреля от ударов российской армии страдали райцентр, Красногригорьевская, Покровская общины. Также полтора десятка раз россияне целили дронами-камикадзе.

В результате атаки пострадал 39-летний мужчина. Также повреждены 13 легковушек, 2 автобуса, админздания.

Напомним, ранее россияне атаковали беспилотниками Николаев. В результате атаки ранены 10 человек. В частности, повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание.

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