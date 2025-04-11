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Президент України 11 квітня відвідав рідне місто. Він приїхав до будинку, біля якого 4 квітня росіяни вдарили балістикою

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Володимир Зеленський 11 квітня приїхав до Кривого Рогу та вшанував пам'ять людей, які загинули внаслідок удару росіян 4 квітня. Президент зазначив, що це звичайний міський район: навколо житлові будинки, лише цивільна забудова.

"Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор", - сказав президент України.

Нагадаємо, що 4 квітня російські військові атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. Внаслідок удару загинуло 19 людей. Серед них 9 - це діти. Понад 70 людей отримали поранення. Також повідомлялось про пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.