Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, який діяв на Житомирщині. Він виявився мобілізованим до ЗСУ. Він коригував повітряні атаки рашистів по локаціях військової частини, де проходив бойову підготовку перед відправленням на фронт.

СБУ затримала "крота" влітку минулого року. Тоді він готував агентурний "звіт" своїм російським кураторам. Відомо, що це житель Донецької області, який після мобілізації до ЗСУ був завербований дистанційно представником російської розвідки.

Нагадаємо, раніше на Сумщині правоохоронці викрили "крота". Це мобілізований військовий, який коригував ворожий вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку.