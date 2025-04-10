Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших снова выросло
Число пострадавших из-за сегодняшних ракетных обстрелов Днепра увеличилось до восьми. Большинство потерпевших находятся в больницах
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"По обновленной информации, в Днепре 8 пострадавших. Три человека на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы", – проинформировал глава области.
Сергей Лысак призвал жителей Днепропетровщины реагировать на сигналы воздушной тревоги. По данным ОВА, в небе над областью фиксируются российские "шахеды".
Напомним, оккупанты ударили баллистикой по Днепру днем 10 апреля. Возник масштабный пожар. Правоохранители показали кадры с места ракетного удара.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще шестеро получили ранения.