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10 апреля 2025, 21:45

Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших снова выросло

10 апреля 2025, 21:45
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фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области
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Число пострадавших из-за сегодняшних ракетных обстрелов Днепра увеличилось до восьми. Большинство потерпевших находятся в больницах

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"По обновленной информации, в Днепре 8 пострадавших. Три человека на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы", – проинформировал глава области.

Сергей Лысак призвал жителей Днепропетровщины реагировать на сигналы воздушной тревоги. По данным ОВА, в небе над областью фиксируются российские "шахеды".

Напомним, оккупанты ударили баллистикой по Днепру днем 10 апреля. Возник масштабный пожар. Правоохранители показали кадры с места ракетного удара.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

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