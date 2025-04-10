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10 апреля 2025, 18:12

Удар баллистики по Днепру: показали фото с последствиями

10 апреля 2025, 18:12
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Иллюстративное фото
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В результате удара ракетой по Днепру в городе вспыхнул пожар, есть разрушения. В прокуратуре показали первый кадр с места вражеской атаки

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В прокуратуре приступили к досудебному расследованию по факту военного преступления. В результате атаки россиян по Днепру вечером 10 апреля погиб мужчина, еще три человека получили ранения. Повреждена инфраструктура. В прокуратуре показали фото с места атаки:

Также глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что трое пострадавших в больницах. Это мужчины 52 лет и 55-летняя женщина. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, что россияне ударили баллистикой по Днепру вечером 10 апреля. На месте атаки разразился масштабный пожар. Также сообщали о разрушении территории гражданского объекта.

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