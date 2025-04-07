Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие
Россияне продолжают атаковать Днепропетровщину. В результате атаки две женщины и двое мужчин пострадали
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , в течение дня 7 апреля российские войска снова атаковали Никопольщину – райцентр, Марганецкую, Покровскую, Мировскую, Красногригорьевскую общины. Россияне наносили удары дронами и артиллерией.
В результате атаки врага пострадали двое мужчин и две женщины. Также повреждена инфраструктура, несколько предприятий, офисное здание, храм. Изуродованы 2 частных дома, грузовик.
Напомним, 6 апреля россияне в очередной раз атаковали Херсонщину. В результате вражеской атаки погиб 63-летний мужчина.
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