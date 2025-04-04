В результате удара РФ по Кривому Рогу повреждены более 20 домов и 30 автомобилей

фото: Офис президента

В Кривом Роге в результате вражеского ракетного удара повреждено около 20 многоэтажных домов, более 30 автомобилей и другие гражданские объекты

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Уже известны первые данные о повреждениях в Кривом Роге. В частности, разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общественного питания", - написал он.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Развернут гуманитарный штаб. Спасательная операция в городе продолжается.

В больницах города медики борются за жизнь 34 раненых, среди них есть дети.

Напомним, 4 апреля вечером россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу.