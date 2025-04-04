В результате удара РФ по Кривому Рогу повреждены более 20 домов и 30 автомобилей
В Кривом Роге в результате вражеского ракетного удара повреждено около 20 многоэтажных домов, более 30 автомобилей и другие гражданские объекты
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Уже известны первые данные о повреждениях в Кривом Роге. В частности, разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общественного питания", - написал он.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Развернут гуманитарный штаб. Спасательная операция в городе продолжается.
В больницах города медики борются за жизнь 34 раненых, среди них есть дети.
Напомним, 4 апреля вечером россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу.
В Кривом Роге раздался взрыв: на город летела ракетаВсе новости »
04 апреля 2025, 19:05Масштабные разрушения и пострадавшие: спасатели показали последствия атаки на Днепр
04 апреля 2025, 08:10К эксплуатации в ВСУ допустили украинский дрон-камикадзе "Амага-10", – Минобороны
04 апреля 2025, 07:23
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
"Все российские обещания заканчиваются ракетами": президент Зеленский отреагировал на теракт в Кривом Роге
04 апреля 2025, 21:55В киевском метро решили проблемы с бесконтактной оплатой
04 апреля 2025, 20:41В Германии сообщили, сколько денег готовы выделить на разминирование Украины
04 апреля 2025, 20:15В Киевской области у депутата могут конфисковать авто и земельные участки на 5 млн грн
04 апреля 2025, 19:57Удар по Кривому Рогу: россияне убили 12 человек, среди них – дети
04 апреля 2025, 19:45Как правильно выбрать новый холодильник
04 апреля 2025, 19:41Россия атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами
04 апреля 2025, 19:37Диктатор Путин под прикрытием переговоров увеличил атаки на Украину - СМИ
04 апреля 2025, 19:25В Кривом Роге раздался взрыв: на город летела ракета
04 апреля 2025, 19:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине