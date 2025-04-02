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02 квітня 2025, 12:12

У Нікополі важко поранена листоноша "Укрпошти": жінка втратила руку

02 квітня 2025, 12:12
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок обстрілу 1 квітня була важко поранена листоноша "Укрпошти"

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За його словами, лікарі врятували жінку, але вона втратила руку.

"Ми безумовно зробимо все, щоб їй допомогти. Вона — справжній герой! Уже маємо досвід роботи і з нашими ветеранами, і з центрами протезування", – зазначив Смілянський.

Раніше повідомлялося, що через ворожий обстріл в Малокатеринівці Запорізької області було пошкоджено приміщення відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні вночі росіяни били по Нікопольщині з артилерії. Також ворог скидав боєприпаси з БпЛА та запускав безпілотники.

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